Опрос показал, как за десять лет изменилось отношение россиян к разводу

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За последние десять лет меньшее число жителей России стало воспринимать развод как нечто трагическое. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, в 2011 году 18 процентов опрошенных характеризовали развод как трагедию, в 2020 году этот показатель снизился до 14 процентов.

Больше половины респондентов (53 процента) утверждают, что развод печальная, но порой необходимая вещь. По их мнению, в некоторых обстоятельствах несчастливый брак лучше прекратить, чтобы не травмировать себя и детей.

При этом 16 процентов отметили, что в современном мире развод — нормальное явление, и нет смысла сохранять брак при отсутствии любви между супругами. В свою очередь 14 процентов полагают, что развод недопустим. Среди тех, кто считает развод катастрофой, большей частью люди, которые не разводились и имеют в браке детей. Чаще развод как трагедию воспринимают мужчины.

Большая часть опрошенных (60 процентов) считает, что после развода важно сохранить доброжелательные отношения. Обратного мнения придерживаются 17 процентов респондентов.

В исследовании приняли участия 3500 граждан из всех федеральных округов России, сообщает RT.

Аналитики «Райффайзенбанка» провели опрос и выяснили, что для россиян одним из основных источников стресса, связанных с финансами, является пропуск ежемесячного взноса по кредиту или ипотеке. Пропустить ежемесячный платеж боится 81 процент опрошенных.