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Карта москвича поможет школьникам и студентам лучше узнать город

Михаил Алимов

Город
Карта москвича поможет школьникам и студентам лучше узнать город
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Ежедневно картой москвича пользуются более 1,2 миллиона школьников и студентов. Она дает ряд преимуществ, среди которых льготный проезд на транспорте, получение нескольких городских услуг и скидки в магазинах.

— Учащиеся школ, колледжей и вузов — это четверть всех держателей карты москвича. Кроме стандартных функций, связанных с проездом и оплатой покупок со скидкой, им доступны дополнительные возможности, которые помогают учиться и открывать для себя город, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Такая карта выдается всем обучающимся в школах, колледжах и вузах Москвы, имеющих государственную аккредитацию, а также москвичам, которые учатся за пределами столицы.

Самой популярной функцией карты стал льготный проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте. Для держателей карт установлен фиксированный тариф, который дает значительную скидку на путешествия по столице.

Школьники используют карту как пропуск в учебное заведение и покупают с ее помощью еду в столовой. Родители таким образом контролируют ребенка и его расходы. По карте москвича учащимся также доступны бесплатные проходы во множество городских музеев.

Кроме того, картой можно воспользоваться при записи к врачу в информационных киосках городских поликлиник. Она поможет взять книгу в библиотечной сети Москвы.

Еще ей можно пользоваться как обычной банковской картой, но ее предъявление дает скидки в магазинах-партнерах. Их насчитывается по городу более 7,5 тысячи, а свыше 2,8 тысячи предлагает школьникам и студентам специальные условия. Также студенты могут получать на карту свою стипендию, если заполнят заявление в своем вузе.

Для изготовления карты москвича можно воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы или обратиться в любой из столичных МФЦ.

В июле сообщалось, что получать скидки в интернет-магазинах стало возможно по карте москвича. Полный список партнеров можно найти в официальных аккаунтах карты в социальных сетях. Скидка в размере 28 процентов действует на онлайн-курсы по программированию. По скидке 20 процентов можно приобрести товары для дома и некоторые умные приборы. Со скидкой до 15 процентов москвичи смогут купить понравившуюся одежду и обувь.

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