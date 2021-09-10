Пользователи «Библиотеки Москвы» забронировали книги более 15 тысяч раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За пять месяцев функционирования сервиса «Библиотеки Москвы» пользователи забронировали книги более 15 тысяч раз. С его помощью можно заранее отложить необходимую книгу, а после забрать ее в конкретной библиотеке.

— Онлайн-сервис объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек по принципу одного окна. Горожанам стало удобнее пользоваться многомиллионным книжным фондом, а сами читальни стали еще более открытыми для москвичей. Пользователи уже получили в библиотеках 10 тысяч забронированных книг и больше 15 тысяч раз добавили книги в избранное, чтобы прочитать потом или если книги нет в наличии — вернуться позже и забронировать, — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Кроме того, для книголюбов теперь не нужен пластиковый единый читательский билет (ЕЧБ). Появилась его электронная версия, которая позволяет брать книги с помощью штрих-кода на телефоне. Такой билет принимают все городские библиотеки. Для его получения нужно ввести номер ЕЧБ в разделе «Мои документы» в едином личном кабинете или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы», передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что умная библиотека в стиле лофт появится в Химках. В новой библиотеке организуют коворкинг-зону, фотозону, место для проведения конференций с видеооборудованием, звукозаписывающую студию и кафе. Помещение оснастят мобильной мебелью, с помощью которой можно будет трансформировать пространство исходя из актуальных задач.