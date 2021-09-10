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«Дышу сам»: Дмитрий Киселев рассказал, как переносит коронавирус

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Дышу сам»: Дмитрий Киселев рассказал, как переносит коронавирус
Фото: roscongress / Алексей Лощилов

Телеведущий Дмитрий Киселев находится в больнице с пятидесятипроцентным поражением легких, однако дышит самостоятельно. Об этом он лично сообщил «Вечерней Москве» утром в пятницу, 10 сентября.

— У меня пятидесятипроцентное поражение легких, я в больнице под контролем врачей. Чувствую себя прилично, грех жаловаться, кислород мне не требуется. Дышу сам, сатурация хорошая, — рассказал Киселев.

Телеведущий подчеркнул, что переносит болезнь относительно легко благодаря вакцине: в июле он ревакцинировался «Спутником V», а первую прививку сделал еще в прошлом году.

По словам Киселева, первые симптомы заболевания у него появились в минувшие выходные. В понедельник телеведущий сдал ПЦР-тест, который оказался положительным. В больнице у Киселева зафиксировали поражение легких.

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