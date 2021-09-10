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Благоустройство пруда «Собачий» в парке «Сокольники» завершили ко Дню города

Илья Ашуров

Город
Благоустройство пруда «Собачий» в парке «Сокольники» завершили ко Дню города
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово, Собачий пруд Карта всех событий

В столичном парке «Сокольники» завершили реконструкцию пруда «Собачий». Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В рамках проекта реконструкции специалисты очистили дно пруда от ила, отремонтировали береговые укрепления, а также создали водоупорный слой для поддержания уровня воды. Кроме того, для накопления в водоеме атмосферных осадков и для удобства выхода водоплавающих птиц береговую линию пруда сделали пологой.

Также в пруду высадили кувшинки, узколистый рогоз, зонтичный сусак, болотный и обыкновенный ирис. Растения способствуют самоочищению воды и препятствуют размножению водорослей.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков отметил, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.

— Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции, — рассказал Бирюков.

В этом году в столице провели реконструкцию 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются.

В конце августа специалисты приступили к благоустройству Медведковского пруда в столичном районе Северное Медведково, завершить которое планируют к концу года. Необходимость работ обусловлена обмелением водоема, чья площадь составляет 0,2 гектара.

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