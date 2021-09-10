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«Родила и выкинула в помойку» : мать бросившая младенца в Москве объяснила свой поступок

Илья Ашуров

Происшествия
«Родила и выкинула в помойку» : мать бросившая младенца в Москве объяснила свой поступок
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

В Москве задержали женщину, которая выбросила новорождённую дочь в мусоропровод жилого дома. МВД опубликовали кадры допроса.

На допросе, женщина не отрицает, что совершила данный поступок, рассказывая о нем так, будто ничего не произошло.

— Сегодня родила и выкинула своего ребенка в помойку, сойдет? — спрашивает женщина на допросе.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

Также МВД опубликовала кадры первых минут после спасения новорожденной малышки. Инцидент произошел 9 сентября в доме на Литовском бульваре. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию.

По предварительной информации, на момент обнаружения девочка была завернута в полиэтиленовый пакет. Ее сразу передали врачам.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮЗАО

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности. Отмечается, что видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем же вечером была установлена личность женщины. Ею оказалась 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У горе–матери также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.

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