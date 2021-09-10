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Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улицаКарта всех событий

На востоке столицы столкнулись два автомобиля. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на Краснобогатырской улице, в районе дома 62, строения 4. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

— Движение в сторону улицы Богородский Вал осуществляется по полосе встречного движения, — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Два автомобиля столкнулись на востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Позже в пресс-службе заявили, что движение восстановили.

В этот же день на внешней стороне Лефортовского тоннеля, после его пересечения с Бакунинской улицей, столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение было затруднено. Позже департамент сообщил, что движение полностью восстановлено. О пострадавших также не сообщается.

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