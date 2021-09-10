Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

На востоке столицы столкнулись два автомобиля. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Авария произошла на Краснобогатырской улице, в районе дома 62, строения 4. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

— Движение в сторону улицы Богородский Вал осуществляется по полосе встречного движения, — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Позже в пресс-службе заявили, что движение восстановили.

В этот же день на внешней стороне Лефортовского тоннеля, после его пересечения с Бакунинской улицей, столкнулись три автомобиля. Из-за аварии движение было затруднено. Позже департамент сообщил, что движение полностью восстановлено. О пострадавших также не сообщается.