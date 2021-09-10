Движение затруднено после ДТП в Лефортовском тоннеле

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

После ДТП на внешней стороне Лефортовского тоннеля затруднено движение. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает департамент транспорта столицы.

На внешней стороне тоннеля, после его пересечения с Бакунинской улицей, столкнулись три автомобиля.

— Занята одна полоса движения в сторону Русаковской улицы, для движения свободны две полосы, — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

7 сентября сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК, в результате аварии затруднено движение. В этот же день на внутренней стороне 98-го километра МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Для движения были свободны четыре полосы, при этом дорожная обстановка в районе ДТП осложнена. Дептранс рекомендовал водителям объезжать данный участок трассы.