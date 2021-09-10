ДТП с участием мотоцикла произошло на 63-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 63-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение затруднено на 63-м километре внешней стороны МКАД из-за ДТП с участием мотоцикла. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на МКАД на участке после пересечения с Новорижским шоссе.

— Заняты две полосы движения в сторону Рублевского шоссе, для движения свободны три полосы, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Дептранс рекомендует водителям объезжать данный участок.

Еще одно ДТП произошло 10 сентября на 3-м километре внешней стороны МКАД. Тогда три автомобиля столкнулись в левом ряду. В результате происшествия одна из машин опрокинулась на проезжую часть.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах отметил, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.