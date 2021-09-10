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Южный вестибюль станции МЦК Кутузовская открылся для пассажиров

Михаил Алимов

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Южный вестибюль станции МЦК Кутузовская открылся для пассажиров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Кутузовская Карта всех событий

Для пассажиров теперь доступен южный вестибюль станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Его открыли после установки эскалатора в пятницу, 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сегодня открыли южный вестибюль станции Кутузовская МЦК — здесь появился эскалатор, который установили по просьбе пассажиров, — сообщает пресс-служба ведомства.

Кутузовская после запуска МЦК стала одной из популярнейших станций в Москве. За сутки ей пользуются более 30 тысяч пассажиров. Здесь они могут пересесть на одноименную станцию метро и наземный транспорт.

— Сперва здесь был только один вестибюль — южный. Однако благодаря росту популярности станции летом 2017 года вместе с РЖД здесь мы открыли дополнительный северный вестибюль. Он распределил потоки пассажиров, у них появилась возможность выходить на удобную сторону Кутузовского проспекта, — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В следующем году здесь появится еще одна пересадка — на одноименную станцию будущего МЦД-4.

— Пять лет назад президент России и мэр Москвы запустили движение по Московскому центральному кольцу. С тех пор мы продолжаем развивать магистраль, внимательно слушаем пассажиров, которые дают свои предложения по улучшению кольца. Вместе мы делаем поездки по МЦК максимально комфортными, — цитирует пресс-служба руководителя ведомства Максима Ликсутова.

До этого он сообщил, что в ближайшие годы на семи самых загруженных станциях МЦК построят дополнительные вестибюли. Ими обзаведутся станции Деловой центр, Ростокино, Верхние Котлы, Крымская, Хорошево, ЗИЛ и Ботанический сад.

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