Дом по реновации в Кузьминках облицуют кирпичной плиткой светлых оттенков

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

Многоэтажку по программе реновации в Кузьминках облицуют кирпичной плиткой светлых оттенков, а локальными акцентами выступят вставки из архитектурного бетона. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отметив, что проект согласовала Москомархитектура.

Жилой дом построят по адресу: Есенинский бульвар, з/у 1. Комплекс будет включать пять слитных секций в виде буквы «Г». На минус первом этаже будет оборудована парковка.

— Общая площадь дома составит порядка 38 тысяч квадратных метров. Большая часть фасадов будет облицована кирпичной плиткой в различных цветовых вариациях, дополнительно в качестве локальных акцентов сделают вставки из архитектурного бетона, — рассказал Сергей Кузнецов.

Здание разделится на три блока, у каждого из которых предусмотрено свое композиционное решение фасада. Их выполнят в черно-белом цвете, но из материалов разных фактур. На фасаде установят корзины для кондиционеров.

— Первый этаж отбивается выступающим элементом, который на 1–2 секциях переходит в козырек. Окна на верхних этажах будут выполнены «в разбежку» с шагом через один этаж. На верхних этажах оконные проемы будут одинаковыми по высоте, это сделано для того, чтобы с повышением высоты придать фасаду более спокойный и строгий вид, — уточнил Сергей Кузнецов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.