Почти 700 семей получили помощь при переселении по реновации в ЮАО
Свыше 80 процентов москвичей совершили переезд в Южном административном округе (ЮАО) в дома по реновации жилищного фонда столицы и воспользовались бесплатными транспортными и грузовыми услугами. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он отметил, что всего в ЮАО переехали 820 семей, а помощью воспользовались 680.
— С помощью суперсервиса и через центры информирования участники программы реновации могут зарезервировать услуги грузчиков и транспорт для переезда. В ЮАО новое жилье получили 820 семей, из них 680 оказана помощь при переезде, — отметил глава ведомства.
В ходе проекта «Помощь при переезде в рамках программы реновации» москвичи могут бесплатно заказать услуги и ознакомиться с памятками и инструкциями.
Также Сергей Левкин отметил, что на юге столицы свыше 82 тысяч человек переедут в объекты по реновации. Всего в программу вошли 387 домов, общая площадь которых составляет почти полтора миллиона квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.
В пятницу, 10 сентября, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что многоэтажку по программе реновации в Кузьминках облицуют кирпичной плиткой светлых оттенков, а локальными акцентами выступят вставки из архитектурного бетона. Такой проект согласовала Москомархитектура.