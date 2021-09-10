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Россия и Белоруссия подписали постановление о создании Союзного государства

Виктория Сикерина

Политика
Россия и Белоруссия подписали постановление о создании Союзного государства
Фото: Пресс-служба Совфеда

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали постановление о создании Союзного государства в 2021–2023 годах. Соответствующий документ с планом реализации положений договора опубликован в пятницу, 10 сентября, на сайте кабинета министров РФ.

Страны согласовали 28 программ, работа над которыми велась на протяжении трех лет. Теперь Россия и Белоруссия создадут единые рынки нефти, газа, электроэнергии и связи и отменят роуминг.

При этом планируется гармонизировать денежно-кредитные политики государств и урегулировать финансовый рынок. В рамках этой программы предусмотрено объединение принципов страхования вкладов в банках, валютный контроль, информационная безопасность, а также создание общей базы антиотмывочных требований. Также страны планируют совместить системы платежных карт, быстрых платежей и расчетов.

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили переход к единым стандартам промышленной и аграрной политики. Главы правительств согласовали требования доступа к государственным заказам и закупкам, конкуренции, защиты прав потребителей и договорились внедрить общую систему маркировки товаров, сообщается на официальном сайте правительства России.

В пятницу, 10 сентября, Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия создают равные возможности для своих граждан в сфере социальной поддержки.

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