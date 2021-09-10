Мишустин: Москва и Минск создают равные возможности для соцподдержки граждан

Фото: Правительство РФ

Россия и Белоруссия создают равные возможности для своих граждан в сфере социальной поддержки. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания совета министров Союзного государства.

— Мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, для доступа к образованию, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

В четверг, 9 сентября, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе переговоров лидеры государств согласовали все 28 программ по Союзному государству.

По словам Путина, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

Также президент России отметил, что для создания единой валюты России и Белоруссии придется делать единую макроэкономическую политику. К подобному сложному вопросу необходимо подходить постепенно.

Российский лидер добавил, что некоторые страны Европы сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС. Из-за этого нужно просчитывать все плюсы и минусы подобных предложений.