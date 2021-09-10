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Путин оценил идею создания единой валюты России и Белоруссии

Анастасия Волоснова

Экономика
Путин оценил идею создания единой валюты России и Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

Для создания единой валюты России и Белоруссии придется делать единую макроэкономическую политику. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, к подобному сложному вопросу необходимо подходить постепенно. Президент уточнил, что на данный момент важно проведение «единой макроэкономической политики», первые шаги в которой уже были сделаны.

— Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере, — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что некоторые страны Европы сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС. Из-за этого нужно просчитывать все плюсы и минусы подобных предложений, пишет РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко закончились вечером 9 сентября. После переговоров стартовала пресс-конференция двух лидеров.

Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко также согласовал все 28 программ по Союзному государству. По его словам, это придаст мощный импульс и стимул дальнейшему росту экономик двух стран, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

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