Мотоциклист погиб в ДТП на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда столкнулись автомобиль такси и мотоцикл, в результате водитель двухколесного транспортного средства получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 10 сентября.

Согласно предварительным данным, мотоцикл «Кавасаки» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в легковушку «Тойота». В результате ДТП 27-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, — уточнили в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В этот же день еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло на 63-м километре МКАД. Из-за аварии движение в сторону Рублевского шоссе было затруднено.