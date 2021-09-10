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Владимир Путин поручил включить возведение спортивных объектов в госпрограммы

Виктория Сикерина

Политика
Владимир Путин поручил включить возведение спортивных объектов в госпрограммы
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2021 года включить в профильные государственные программы строительство спортивных комплексов. Об этом он заявил в пятницу, 10 сентября, на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил, что новые спортивные объекты должны быть удобными для детей и семей и находиться в шаговой доступности.

— До конца текущего года в профильные госпрограммы нужно включить строительство и последующее содержание комплексных спортивных объектов. Современные строительные технологии позволяют возводить такие центры достаточно быстро, качественно и в большом количестве, — заявил Владимир Путин.

Также он подчеркнул, что пример строительства инфекционных больниц во время пандемии коронавирусной инфекции показал, что в стране возможно быстро и качественно возводить объекты социальной инфраструктуры, передает агентство городских новостей «Москва».

Владимир Путин добавил, что необходимо внедрить спортивное оборудование в школы, которые в ближайшее время планируют построить или отремонтировать.

В пятницу, 10 сентября, президент России выразил сомнения по поводу судейского процесса на Олимпиаде в Токио в ходе соревнований по художественной гимнастике.

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