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«Прививка от смерти»: Киселев рассказал, как переносит COVID-19 после вакцинации

Игорь Синельников

Общество
«Прививка от смерти»: Киселев рассказал, как переносит COVID-19 после вакцинации
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущий Дмитрий Киселев находится в больнице с COVID-19, однако болезнь протекает относительно легко благодаря вакцине. Об этом он сам рассказал «Вечерней Москве» 10 сентября.

— Если бы не прививка, то, конечно, было бы совсем плохо. Я ревакцинировался в июле, сделал двойную полноценную ревакцинацию «Спутником V» по рекомендации врачей, — сообщил Киселев.

Телеведущий подчеркнул, что в первый раз привился перед Новым годом.

Также он отметил, что противники вакцинации подвергаются серьезной опасности при заболевании коронавирусом.

— Это прививка не от болезни, а от смерти. Люди, которые не прививаются, рискуют не пройти естественный отбор. Они участвуют в эксперименте, — заключил телеведущий.

Киселев почувствовал себя плохо в минувшие выходные. В понедельник он сдал ПЦР-тест, оказавшийся положительным. После этого у телеведущего зафиксировали поражение легких.

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