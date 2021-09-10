«Прививка от смерти»: Киселев рассказал, как переносит COVID-19 после вакцинации

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущий Дмитрий Киселев находится в больнице с COVID-19, однако болезнь протекает относительно легко благодаря вакцине. Об этом он сам рассказал «Вечерней Москве» 10 сентября.

— Если бы не прививка, то, конечно, было бы совсем плохо. Я ревакцинировался в июле, сделал двойную полноценную ревакцинацию «Спутником V» по рекомендации врачей, — сообщил Киселев.

Телеведущий подчеркнул, что в первый раз привился перед Новым годом.

Также он отметил, что противники вакцинации подвергаются серьезной опасности при заболевании коронавирусом.

— Это прививка не от болезни, а от смерти. Люди, которые не прививаются, рискуют не пройти естественный отбор. Они участвуют в эксперименте, — заключил телеведущий.

Киселев почувствовал себя плохо в минувшие выходные. В понедельник он сдал ПЦР-тест, оказавшийся положительным. После этого у телеведущего зафиксировали поражение легких.