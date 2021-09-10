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Врач развеял миф, что толстые не мерзнут

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач развеял миф, что толстые не мерзнут
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Масса тела никаким образом не влияет на то, как человек воспринимает холод. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по терапевтической деятельности Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», кандидат медицинских наук Сергей Черемушкин.

По его словам, «тряска» от холода — это защитная физиологическая реакция организма на переохлаждение, называемая «сократительный термогенез». Кроме того, доводить организм до переохлаждения вредно. В холод, прежде всего, поможет согреться теплая одежда, она позволяет избежать тепловых потерь. Поэтому важно одеваться по погоде. Также поможет согреться теплое питье, но только не алкоголь.

— Масса тела глобально не влияет на восприимчивость к холоду. Дело в том, что температурные рецепторы реагируют на разницу температур тела и окружающей среды (чем больше разница, тем сильнее ощущение холода), и масса тела человека на этот процесс не влияет, — сказал врач.

Если проводить аналогию с животными, например, тюленями или белыми медведями, то согревает их, прежде всего, теплый мех, а жир лишь обеспечивает организм энергией для термогенеза, чтобы поддерживать постоянство температуры тела.

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