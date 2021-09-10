Вынесен приговор убийце 15-летнего подростка в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Солнечногорский городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным в убийстве 15-летнего подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в пятницу, 10 сентября.

— Собранные следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 15-летнего подростка, — рассказала она.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло 25 марта 2021 года. В этот день 15-летний юноша поехал гулять в Солнечногорск после занятий в школе. На остановке к нему подошел 26-летний мужчина. Он вошел в доверие к школьнику и пригласил его к себе домой, чтобы выпить.

Фото: ГСУ СК по Московской области

В квартире мужчина нанес подростку более 50 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения тот скончался на месте.

После совершения убийства преступник попытался скрыться во Владимирской области, однако был задержан и заключен под стражу.

26 марта расчлененное тело подростка нашли в квартире Солнечногорского района Московской области. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что предполагаемый убийца мальчика якобы был дилером, который поставлял парню наркотики. Отец мальчика опроверг такую информацию, заявив «ВМ», что «это исключено».

Убитый мальчик проживал вместе с безработным отцом в Зеленограде. По словам мужчины, 25 марта его сын вышел из дома, сел на станции Крюково в автобус, следовавший в поселок Голубое, и пропал.

Трагическая смерть мальчика, которого в своих кругах знали как Наггета (по названию его профиля в Instagram, где он публиковал свои рисунки, — прим. «ВМ»), поразила его близких. По словам его одноклассницы Иры, он был дружелюбным, хорошо учился и не ссорился с учителями.