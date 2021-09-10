Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вынесен приговор убийце 15-летнего подростка в Солнечногорске

Анастасия Колоскова

Происшествия
Вынесен приговор убийце 15-летнего подростка в Солнечногорске
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Солнечногорский городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным в убийстве 15-летнего подростка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в пятницу, 10 сентября.

— Собранные следователем следственного отдела по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 15-летнего подростка, — рассказала она.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Убийство произошло 25 марта 2021 года. В этот день 15-летний юноша поехал гулять в Солнечногорск после занятий в школе. На остановке к нему подошел 26-летний мужчина. Он вошел в доверие к школьнику и пригласил его к себе домой, чтобы выпить.

Вынесен приговор убийце 15-летнего подростка в СолнечногорскеФото: ГСУ СК по Московской области

В квартире мужчина нанес подростку более 50 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения тот скончался на месте.

После совершения убийства преступник попытался скрыться во Владимирской области, однако был задержан и заключен под стражу.

26 марта расчлененное тело подростка нашли в квартире Солнечногорского района Московской области. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что предполагаемый убийца мальчика якобы был дилером, который поставлял парню наркотики. Отец мальчика опроверг такую информацию, заявив «ВМ», что «это исключено».

Убитый мальчик проживал вместе с безработным отцом в Зеленограде. По словам мужчины, 25 марта его сын вышел из дома, сел на станции Крюково в автобус, следовавший в поселок Голубое, и пропал.

Трагическая смерть мальчика, которого в своих кругах знали как Наггета (по названию его профиля в Instagram, где он публиковал свои рисунки, — прим. «ВМ»), поразила его близких. По словам его одноклассницы Иры, он был дружелюбным, хорошо учился и не ссорился с учителями.

Читайте также:
убийствоСудысудебное решение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте