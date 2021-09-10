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Косметолог объяснила, как подготовить кожу к осенним холодам

Анна Михалюк

Общество
Косметолог объяснила, как подготовить кожу к осенним холодам
Фото: Pexels

Врач-косметолог Наталья Николаева рассказала, как восстановить кожу после лета и подготовить ее к холодному времени года.

— Казалось бы, лето — идеальное время года, и кожа чувствует себя максимально комфортно. Но летом есть солнце. Кто-то получил пигментацию, ожоги, у кого-то из-за избытка солнца появляется угревая сыпь. В основном, люди жалуются на то, что кожа пересушена, цвет некрасивый, тусклый, появляются новые морщины, — рассказывает специалист в эфире программы «О самом главном».

Доктор объясняет, что все вышеперечисленные проблемы можно устранить при помощи двух манипуляций: пилинг и увлажнение. Можно использовать натуральные энзимные пилинги, приготовленные дома. Например, ананас относится к самым щадящим и мягкимвидам пилинга. Он уберет роговой слой.

— Для приготовления такой маски нужно взбить ананас в блендере до кашицы и главное — равномерно его нанести в несколько слоев. Ее нужно подержать на коже 5-10 минут и смыть теплой водой. После этого необходимо нанести увлажняющий крем, — рассказывает Наталья Николаева.

Затем нужен этап увлажнения. Для того, чтобы максимально напитать кожу, можно использовать аптечный препарат — провитамин B5, который обладает восстанавливающим, увлажняющим действием. Нужно взять одну часть препарата, две части крема, смешать и нанести на подготовленную кожу.

Также для активного восстановления доктор рекомендует есть продукты с высоким содержанием витамина C и Омега-3.

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