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Посла США Салливана вызвали в МИД России

Василий Плиткин

Политика
Посла США Салливана вызвали в МИД России
Фото: МИД РФ

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан в пятницу, 10 сентября, прибыл в Министерство иностранных дел России.

Как стало известно, в этот день глава американской дипмиссии был вызван в МИД РФ.

Салливан проследовал в здание министерства без комментариев, передает ТАСС.

Как уточняет Интерфакс, причиной для вызова посла стал отказ российским журналистам в аккредитации на мероприятие, которое пройдет в Нью-Йорке в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.

В начале августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Салливан тогда же заявил, что американская дипмиссия в РФ с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.

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