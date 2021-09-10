Президент РФС высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отмена лимита для легионеров в российском футболе негативно скажется на национальной команде. Такое мнение он высказал в пятницу, 10 сентября.

Он отметил, что из-за такого решения футбол в стране потеряет не только национальную сборную, но и молодежную сборную.

— Потому что сними лимит, у нас появится в каждой команде, ведущей во всяком случае, по девять-десять легионеров, и наших ребят там никого не будет, — сказал Вячеслав Колосков.

Также в беседе с радиостанцией «Радио 1» он назвал мнение президента РФ Владимира Путина по данному вопросу «правильным и справедливым».

Ранее глава государства прокомментировал идею снятия ограничений на количество легионеров в отечественном футболе. По мнению Владимира Путина, отмена лимита легионеров может препятствовать попаданию российской сборной на международные турниры.

В понедельник, 6 сентября, Вячеслав Колосков назвал срыв матча между национальными сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу хулиганской выходкой. Он добавил, что игра не могла быть прервана по «заказу» кого-то.