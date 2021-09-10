Психолог разоблачил работодателей-эксплуататоров

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Российские работодатели значительно увеличили степень эксплуатации. Об этом рассказал социальный психолог Алексей Рощин, комментируя исследование банка, согласно которому 58 процентов граждан страны раздражает работа.

По его словам, нарастание напряжения у людей на работе в последнее время обусловлено объективными причинами.

— На заводах стараются урезать обеденные перерывы, ставят камеры для слежки за сотрудниками, усиливают контроль. Недавно был скандал вроде бы в «хорошей» IT-фирме. Там куча народу ушла, уволилась, потому что они увидели, что их отслеживают. Эта потогонная система усиливается из-за ухудшения экономической ситуации. Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены, — отметил психолог.

Он подчеркнул, что подобные меры со стороны работодателя не будут иметь положительных последствий, а только посодействуют постоянной текучке.

Специалист рассказал, что негатив от постоянного давления со стороны руководства работник чаще всего выплескивает на коллег.

По его мнению, настоящему профессионалу не стоит терпеть недостойное поведение работодателя, так как он может сменить место работы.

Психолог отметил, что большинство людей воспринимают работу как печальную необходимость, а в идеале она должна доставлять удовольствие, пишет ИА «НСН».

В августе опрос показал, что большинство столичных жителей не хотят возвращаться в офис с удаленной работы. Так, более 40 процентов москвичей, переведенных на удаленку в период пандемии коронавирусной инфекции, ответили, что не хотели бы возвращаться к прежним условиям работы. Еще 29 процентов респондентов выразили желание работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться к офисным будням захотели лишь 30 процентов опрошенных.