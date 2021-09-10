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Политолог заявил о связи запуска «Северного потока — 2» с выборами в ФРГ

Виктория Сикерина

Политика
Политолог заявил о связи запуска «Северного потока — 2» с выборами в ФРГ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Немецкий политолог Александр Рар сделал прогноз, когда же на самом деле российский газ поступит в газотранспортную систему Европы. Он отметил, что старт эксплуатации будет зависеть от выборов в Германии.

По его словам, в настоящий момент партия «Зеленые» выступает против газопровода. Вероятно, представители франкции после голосования окажутся в правительстве государства, что может стать фактором риска для ввода в эксплуатацию «Северного потока —2».

— Есть решение европейской комиссии, согласно которому Федеральное агентство по контролю и надзору за транзитными сетями (Bundesnetzagentur) должно стать более независимым. Брюссель нажимает на немецкое правительство, чтобы оно перестало влиять на решения этого агентства. Под видом либерализации идет попытка автономизации этого регулятора, — заявил специалист.

Александр Рар добавил, что правительство Германии вряд ли отдаст свои полномочия Брюсселю. При этом политолог убежден, что газ в любом случае начнет поступать в Европу. Но если в правительстве страны в будущем окажется большее количество представителей «зеленых», то уровень поддержки «Северного потока — 2» может значительно снизиться.

Также эксперт заключил, что ввод газопровода в эксплуатацию произойдет раньше дня рождения президента РФ Владимира Путина, однако, не стоит концентрироваться на этой дате.

— Это вполне реально, это был бы для Путина хороший подарок, но, мне кажется, дело не в этом все-таки. Если все работы проделаны, разрешения получены, если не будет в последний момент какой-то провокации, то все будет так, как говорит российская сторона, — цитирует Александра Рара Национальная служба новостей.

В пятницу, 10 сентября, в федеральном сетевом агентстве (BNA) сообщили, что оператора «Северного потока — 2», компанию Nord Stream 2 AG могут наказать в случае запуска газопровода до независимой сертификации.

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