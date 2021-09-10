Регулятор Германии назвал основание для старта «Северного потока — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Оператора «Северного потока — 2» компанию Nord Stream 2 AG могут наказать в случае запуска газопровода до независимой сертификации. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили местном федеральном сетевом агентстве (BNA).

В настоящий момент Nord Stream 2 AG подала заявку, которую рассматривает BNA. Организация хочет соответствовать всем требованиям сертификации и правилам третьего энергопакета Евросоюза. В него в том числе входит анбандлинг, то есть разделение занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу предприятий.

— Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение, — передает РИА Новости со ссылкой на слова агентства.

В пятницу, 10 сентября, немецкие СМИ опубликовали новость о завершении строительства газопровода «Северный поток —2». Жители Германии, узнавшие это, обрадовались и поделились своими эмоциями в комментариях под статьями.

Примечательно, что один из участников обсуждения заявил, что окончание строительства показало, что национальные интересы Германии реализовались несмотря на давление со стороны США, Украины, Польши и других стран.