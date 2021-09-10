Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Регулятор Германии назвал основание для старта «Северного потока — 2»

Виктория Сикерина

Политика
Регулятор Германии назвал основание для старта «Северного потока — 2»
Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Оператора «Северного потока — 2» компанию Nord Stream 2 AG могут наказать в случае запуска газопровода до независимой сертификации. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили местном федеральном сетевом агентстве (BNA).

В настоящий момент Nord Stream 2 AG подала заявку, которую рассматривает BNA. Организация хочет соответствовать всем требованиям сертификации и правилам третьего энергопакета Евросоюза. В него в том числе входит анбандлинг, то есть разделение занимающихся добычей и транспортировкой газа по трубопроводу предприятий.

— Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение, — передает РИА Новости со ссылкой на слова агентства.

В пятницу, 10 сентября, немецкие СМИ опубликовали новость о завершении строительства газопровода «Северный поток —2». Жители Германии, узнавшие это, обрадовались и поделились своими эмоциями в комментариях под статьями.

Примечательно, что один из участников обсуждения заявил, что окончание строительства показало, что национальные интересы Германии реализовались несмотря на давление со стороны США, Украины, Польши и других стран.

Читайте также:
наказаниеСеверный поток — 2процедура сертификации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте