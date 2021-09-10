Поликлинику на 750 пациентов в смену возведут в столичном районе Измайлово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Измайловский проспект Карта всех событий

Взрослую поликлинику на 750 посещений в смену построят на Измайловском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на слова руководителя Рафика Загрутдинова.

Он отметил, что ввод медицинского учреждения в эксплуатацию назначен на 2022 год. Сейчас на объекте ведутся работы по возведению надземной части.

В ведомстве сообщили, что данная поликлиника будет относиться ко второму уровню оказания амбулаторной медпомощи, что предполагает оказание специализированной высококвалифицированной медико-санитарной помощи с использованием современного оборудования и лекарств.

Пятиэтажное здания оснастят зонами дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, кабинетами специалистов, терапевтическим отделением, помещениями для функциональной диагностики, эндоскопии, профилактиви и реабилитации. Также в поликлинике оборуют комфортную зону отдыха и ожидания.

— Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей, — подытожил Рафик Загрутдинов.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе московского департамента строительства рассказали, что пять новых поликлиник в Северном административном округе (САО) столицы официально откроются до конца 2022 года. Рафик Загрутдинов отметил, что среди медицинских учреждений предусмотрены две детско-взрослые и три детские поликлиники.