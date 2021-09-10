Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вход в здание РГБ имени В.И. Ленина изменился из-за ремонтных работ

Виктория Сикерина

Сергей Шахиджанян

Город
Вход в здание РГБ имени В.И. Ленина изменился из-за ремонтных работ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5Карта всех событий

Ремонт в Российской государственной библиотеке (РГБ) имени В.И. Ленина начался 1 сентября текущего года. При этом культовая Ленинка не перестала работать для посителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» спросил у заместителя генерального директора РГБ Елене Новиковой, как в настоящее время работает учреждение.

По ее словам, работа в библиотеке осуществляется в привычном режиме. Перенесли лишь вход в здание — теперь он расположен в шестом подъезде на Моховой улице.

— С 1 сентября на реставрацию закрыта входная группа главного здания на Воздвиженке. Работы продлятся около двух лет. Главная задача реставраторов — сохранить и восстановить исторические интерьеры Ленинки. Конечно, в приоритете и комфорт для читателей, — рассказала представитель библиотеки.

Также Елена Новикова заявила, что после ремонт новые читатели будут оформлять читательские билеты не во втором подъезде, а в вестибюле главного входа. В здании оборудуют камеры хранения для личных вещей, увеличат количество уборных, отремонтируют столовую и создадут условия для посещения граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Заместитель генерального директора Ленинки подчеркнула, что библиотека продолжит работать в штатном режиме. Временный вход оснастили необходимой инфраструктурой, а в вестибюле установили бюст В.И. Ленина авторства Сергея Меркурова.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе департамента информационных технологий столицы сообщили, что за пять месяцев функционирования сервиса «Библиотеки Москвы» пользователи забронировали книги более 15 тысяч раз.

Читайте также:
Библиотекирежим работыпроведение ремонтных работ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте