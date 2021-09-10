Вход в здание Российской государственной библиотеки изменился из-за ремонтных работ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5 Карта всех событий

Ремонт в Российской государственной библиотеке (РГБ) начался 1 сентября текущего года. При этом Ленинка не перестала работать для посетителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у заместителя генерального директора РГБ Елены Новиковой, как в настоящее время работает учреждение.

По ее словам, работа в библиотеке осуществляется в привычном режиме. Перенесли лишь вход в здание — теперь он расположен в шестом подъезде на Моховой улице.

— С 1 сентября на реставрацию закрыта входная группа главного здания на Воздвиженке. Работы продлятся около двух лет. Главная задача реставраторов — сохранить и восстановить исторические интерьеры Ленинки. Конечно, в приоритете и комфорт для читателей, — рассказала представитель библиотеки.

Также Елена Новикова заявила, что после ремонта новые читатели будут оформлять читательские билеты не во втором подъезде, а в вестибюле главного входа. В здании оборудуют камеры хранения для личных вещей, увеличат количество уборных, отремонтируют столовую и создадут условия для посещения граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Заместитель генерального директора РГБ подчеркнула, что библиотека продолжит работать в штатном режиме. Временный вход оснастили необходимой инфраструктурой, а в вестибюле установили бюст В. И. Ленина авторства Сергея Меркурова.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе департамента информационных технологий столицы сообщили, что за пять месяцев функционирования сервиса «Библиотеки Москвы» пользователи забронировали книги более 15 тысяч раз.