Восстановлено движение на Рубцовской набережной, где водитель Mercedes сбил подростка

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Рубцовская набережная Карта всех событий

Восстановлено движение на Рубцовской набережной, где автомобилист наехал на подростка. Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел вечером 10 сентября в районе дома 2 на Рубцовской набережной. Подросток без сопровождения взрослых пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В это время на него наехал водитель автомобиля Mercedes.

Подростка госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра». По данному факту проводится проверка.

Из-за ДТП движение на Рубцовской набережной было временно ограничено. Однако в настоящее время проезд транспорта на данном участке восстановлен, говорится в сообщении ведомства.

Похожая авария произошла в ночь на 10 сентября на Кутузовском проспекте. Там водитель мотоцикла Suzuki сбил мужчину 1992 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте. Сам мотоциклист умер в реанимации.