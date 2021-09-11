Сергей Шнуров раскрыл пол своего ребенка

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова несколько месяцев хранили в секрете рождение в семье малыша. Однако спустя время Шнуров все же рассказал, кто появился на свет.

Музыкант сообщил, что у него родился мальчик. Однако его имя Шнуров раскрывать не стал. Он подчеркнул, что с появлением наследника он забыл обо всем, отдаваясь заботе о ребенке.

— Мой план сегодня — вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть! — в шутку рассказал Шнуров.

Он добавил, что семья на данный момент не планирует делиться деталями воспитания сына и его фотографиями в социальных сетях, пишет Пятый канал.

До этого Сергей Шнуров ответил на вопрос о том, считает ли он, что рэпер Моргенштерн идет по его пути и повторяет его варианты продвижения. По его словам, некоторые ходы иногда вызывают у него восхищение.

При этом Шнуров отметил, что самоустранился и не воспринимает никого своим конкурентом.