Сергей Шнуров раскрыл пол своего ребенка
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его жена Ольга Абрамова несколько месяцев хранили в секрете рождение в семье малыша. Однако спустя время Шнуров все же рассказал, кто появился на свет.
Музыкант сообщил, что у него родился мальчик. Однако его имя Шнуров раскрывать не стал. Он подчеркнул, что с появлением наследника он забыл обо всем, отдаваясь заботе о ребенке.
— Мой план сегодня — вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть! — в шутку рассказал Шнуров.
Он добавил, что семья на данный момент не планирует делиться деталями воспитания сына и его фотографиями в социальных сетях, пишет Пятый канал.
До этого Сергей Шнуров ответил на вопрос о том, считает ли он, что рэпер Моргенштерн идет по его пути и повторяет его варианты продвижения. По его словам, некоторые ходы иногда вызывают у него восхищение.
При этом Шнуров отметил, что самоустранился и не воспринимает никого своим конкурентом.