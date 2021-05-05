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«Фига в кармане»: Шнуров ответил на заявления, что Моргенштерн идет по его пути
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

«Фига в кармане»: Шнуров ответил на заявления, что Моргенштерн идет по его пути

Виктория Федотова

Звезды

Сергей Шнуров ответил на вопрос о том, считает ли он, что рэпер Моргенштерн идет по его пути и повторяет его варианты продвижения.

— Не считаю. Моргенштерн действует точнее. Я ходил по наитию. У Моргенштерна путь к успеху гораздо быстрее, гораздо точнее он стреляет и гораздо правильнее он делает маркетинговые ходы. Если он один это делает, то он очень крутой. Если за ним стоит команда — она крутая, — заявил Шнуров в шоу Maxmania.

По его словам, некоторые ходы иногда вызывают у него восхищение.

— Фига в кармане у нас всегда присутствовала. Я боюсь, что мало людей, у которых культурный багаж больше борсетки. Моргенштерн правильно делает, что не заигрывает с теми, которых нет, — отметил артист.

При этом Шнуров отметил, что самоустранился и не воспринимает никого своим конкурентом.

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Сергей ШнуровМоргенштернпопулярность
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