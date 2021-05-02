«Говорит с ними на одном языке»: Константин Меладзе объяснил популярность рэпера Моргенштерна

Фото: instagram.com/meladzemusic

Продюсер Константин Меладзе объяснил популярность рэпера Моргенштерна.

По его словам, музыку для молодежи должен писать молодой исполнитель.

— Вот Моргенштерн близок подросткам, это их человек, который говорит с ними на одном и том же языке, — приводит слова продюсера издание StarHit.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн выпустил новую песню «Leck», в которой поклонники услышали народные мотивы. Трек вышел совместно с американским хип-хоп-артистом Fetty Wap и обладателем «Грэмми» из Казахстана Иманбеком Зейкеновым, известным под псевдонимом Imanbek.

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