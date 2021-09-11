В Минздраве заявили, что россияне стали реже пить алкоголь

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Потребление алкоголя в России снизилось за последние несколько лет. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в пятницу, 10 сентября.

По его словам, в период с 2014 по 2017 год уровень потребления спиртного достигал 0,83 литра абсолютного алкоголя на душу населения. Салагай уточнил, что уже тогда это был один из самых низких показателей в Европе.

Специалист отметил, что нельзя считать Россию самой пьющей страной. В РФ на данный момент продолжает снижаться потребление алкогольных напитков, приводит ФАН слова замминистра.

При этом 12 июня сообщалось, что в 2020 году в России выросла смертность от алкоголя и психических расстройств. По данным Росстата, от алкоголя в стране умерли за этот год 50 435 человек, а в 2019-м аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19 440 умерших.