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Маршрут автобуса № 8 отменят в Москве с 11 сентября

Анастасия Волоснова

Город
Маршрут автобуса № 8 отменят в Москве с 11 сентября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршрут столичного автобуса № 8 перестанет ходить в городе с 11 сентября. Об этом в пятницу, 10 сентября, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Пассажирам автобуса № 8 в ведомстве рекомендовали пользоваться маршрутами № 193 и 736 вместо привычного рейса.

При этом транспортный маршрут автобуса № 30 в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы изменился с 31 августа. Теперь автобус будет заезжать к Музыкальной школе имени Глинки через Проектируемый проезд № 5022.

Новая остановка общественного транспорта «Музыкальная школа» расположится около остановок «Поликлиника» и «Шоссейная улица, 51». Одна из автобусных остановок будет функционировать в обе стороны движения транспорта.

В понедельник, 30 августа, в информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что на участке Гончарной улицы в Москве 5 сентября перекроют движение из-за проведения киносъемок. Ограничение будет действовать с 8:00 до 22:00.

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