Спасатели помогли пенсионеркам выбраться из леса в Москве

Фото: Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Спасатели вывели из леса на востоке Москвы пожилых женщин, который отправились за грибами. Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пенсионерка со своей подругой пошла за грибами в парк «Лосиный остров». Однако во время похода женщины заблудились. Одна из них позвонила в службу спасения, после чего на поиски пенсионерок был отправлен пожарно-спасательный отряд, экологи и кинологическая группа.

В 17:37 по московскому времени спасатели обнаружили пенсионерок в лесу. Женщины чувствовали себя хорошо, помощь медиков им не понадобилась, говорится в Telegram-канале ведомства.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.