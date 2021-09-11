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Спасатели помогли пенсионеркам выбраться из леса в Москве

Анастасия Волоснова

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Спасатели помогли пенсионеркам выбраться из леса в Москве
Фото: Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Спасатели вывели из леса на востоке Москвы пожилых женщин, который отправились за грибами. Об этом рассказали в пятницу, 10 сентября, в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пенсионерка со своей подругой пошла за грибами в парк «Лосиный остров». Однако во время похода женщины заблудились. Одна из них позвонила в службу спасения, после чего на поиски пенсионерок был отправлен пожарно-спасательный отряд, экологи и кинологическая группа.

В 17:37 по московскому времени спасатели обнаружили пенсионерок в лесу. Женщины чувствовали себя хорошо, помощь медиков им не понадобилась, говорится в Telegram-канале ведомства.

Этим летом в деревне Зыбино в Новой Москве прошла тренировка по эвакуации заблудившихся в лесу. Спасатели показали широкий арсенал техники и слаженность действий.

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