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Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Ельце

Анастасия Волоснова

Происшествия
Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Ельце
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Одна женщина погибла в результате взрыва бытового газа в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

После инцидента спасатели стали разбирать завалы.

— Минут 20 назад извлекли тело погибшей женщины, — пояснил источник агентства.

До этого стало известно, что двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме в Ельце в Липецкой области.

Позднее появилась информация, что всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли пятерых из них из-под завалов. Среди пострадавших есть ребенок. При этом под обломками еще могут находиться пять человек.

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