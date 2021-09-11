Пять человек могли оказаться под завалами после взрыва газа в Ельце

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Пять человек могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ельце. Об этом в субботу, 11 сентября, ТАСС сообщил источник.

При этом два человека были госпитализированы после взрыва газа, уточнил собеседник агентства.

Всего в результате инцидента пострадали шесть человек. Спасатели извлекли их всех из-под завалов. Однако под обломками еще находятся люди, сообщил позднее источник РИА Новости.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме в Ельце поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

Позднее стало известно, что двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме в Ельце в Липецкой области.

Похожий случай со взрывом газа произошел в Ногинске утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.