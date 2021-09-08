Семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по миллиону рублей

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что пострадавшим в результате инцидента жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

— Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тысяч рублей, — говорится в Telegram-канале руководителя региона.

О взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате инцидента двое человек скончались, еще 15 человек пострадали. При этом двое находятся в тяжелом состоянии. Из-за взрыва оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видно обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.