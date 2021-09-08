Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
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Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались

Анастасия Колоскова

Происшествия
Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
Фото: mos.ru

Скончались двое пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Ногинске. По предварительной информации, речь идет о мужчине и женщине. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Также сообщается, что пострадали мужчина шестидесяти трех лет, две женщины сорока трех и сорока четырех лет, а также двое детей пяти и десяти лет.

О взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске стало известно утром 8 сентября. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате инцидента пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В результате взрыва оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению МЧС России, еще два человека могут оставаться под завалами.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

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