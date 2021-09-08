Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
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Появились кадры с места, где произошел хлопок газа в Ногинске

Михаил Алимов

Происшествия
Появились кадры с места, где произошел хлопок газа в Ногинске
Фото: Прокуратура Московской области

В подмосковном Ногинске произошел хлопок газа. Прокуратура региона опубликовала фото места происшествия. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева в среду, 8 сентября.

Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Фото: Прокуратура Московской области

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате хлопка пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

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