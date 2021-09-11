Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Двух человек спасли после взрыва газа в жилом доме в Ельце в Липецкой области. Об этом в субботу, 11 сентября, РИА Новости рассказали в экстренных службах.

При этом здание в результате взрыва не загорелось, уточнил собеседник агентства.

Информация о хлопке в двухэтажном жилом доме поступила в 00:52 по московскому времени. В результате инцидента была частично обрушена стена здания.

В настоящее время устанавливаются данные о погибших и пострадавших в результате взрыва газа.

Похожий случай со взрывом газа произошел в Ногинске утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.