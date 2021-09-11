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В Гидрометентре объявили бархатный сезон на всех курортах России

Анастасия Волоснова

Общество
В Гидрометентре объявили бархатный сезон на всех курортах России
Фото: Pixabay

Бархатный сезон начался на всех российских курортах, температура воздуха в зависимости от региона будет варьироваться от 23 до 28 градусов тепла. Об этом рассказал в субботу, 11 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что днем будет «не слишком жарко», а ночи останутся летние. При этом температура воды в бархатный сезон будет приятной.

— На юге европейской части России похолодания не ожидается в ближайшее время. В Краснодарского крае дневная температура будет 25-28 градусов, в Сочи — 25-27 градусов, в Крыму — 23 градуса, — пояснил Вильфанд.

По его мнению, бархатный сезон на российских курортах закончится в первой декаде октября, пишет ТАСС.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что теплая погода в столице продержится до вторника, а после москвичей ожидает «обвал полярного холода». По его словам, похолодание будут сопровождать промозглый ветер и ливни, а температура воздуха понизится до плюс 9–14 градусов.

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