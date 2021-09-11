Новак Джокович сыграет с Данилой Медведевым в финале теннисного турнира US Open

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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open) и стал соперником российского спортсмена Даниила Медведева.

В полуфинале европейский теннисист обыграл немца Александра Зверева. Счет в матче составил 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 и 6:2. Игра длилась более трех с половиной часов.

В финале турнира серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. По числу личных встреч в настоящий момент лидирует Новак Джокович со счетом 5:3.

В пятницу, 10 сентября, российский теннисист Даниил Медведев во второй раз за свою карьеру прошел в финал Открытого чемпионата США (US Open).

Спортсмен обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5 и 6:2. Матч длился более двух часов.

В августе Данила Медведев выиграл в Торонто турнир серии «Мастерс», призовой фонд которого составляет почти три миллиона долларов.

Тогда Медведев в финале сыграл с американским теннисистом Райли Опелку. Счет составил 6:4 и 6:3. Матч длился полтора часа. Для россиянина это 12-й титул ATP в одиночном разряде и третий в этом году.