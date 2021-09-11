Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Таиланде и Японии

Виктория Сикерина

В мире
Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Таиланде и Японии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Досрочное голосование на выборах в Государственную думу стартовало в Японии и Таиланде. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в посольстве и Генеральном консульстве РФ.

В Японии проголосовать можно на избирательном участке в городе Тояма, а в Таиланде — на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui.

— К нам уже пришли первые избиратели, досрочное голосование объявляется открытым, — заявил председатель участка для голосования в Японии.

Он добавил, что данный избирательный участок будет работать до 16:00.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин подчеркнул, что в стране организовали досрочное голосование, потому что на ее территории проживает большое число соотечественников.

Посольство России отметило, что 12 сентября досрочно проголосовать можно будет в городе Паттайя, а 19 сентября — в Бангкоке и на Пхукете в Таиланде.

Также в основной день голосования в Японии будут действовать четыре участка: в Токио, Осаке, Саппоро и Ниигате, передает ТАСС.

В понедельник, 6 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 2,4 тысячи россиян проголосовали досрочно на зарубежных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы.

Читайте также:
ВыборыТаиландЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте