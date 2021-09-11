Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в Таиланде и Японии

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Досрочное голосование на выборах в Государственную думу стартовало в Японии и Таиланде. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в посольстве и Генеральном консульстве РФ.

В Японии проголосовать можно на избирательном участке в городе Тояма, а в Таиланде — на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui.

— К нам уже пришли первые избиратели, досрочное голосование объявляется открытым, — заявил председатель участка для голосования в Японии.

Он добавил, что данный избирательный участок будет работать до 16:00.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин подчеркнул, что в стране организовали досрочное голосование, потому что на ее территории проживает большое число соотечественников.

Посольство России отметило, что 12 сентября досрочно проголосовать можно будет в городе Паттайя, а 19 сентября — в Бангкоке и на Пхукете в Таиланде.

Также в основной день голосования в Японии будут действовать четыре участка: в Токио, Осаке, Саппоро и Ниигате, передает ТАСС.

В понедельник, 6 сентября, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 2,4 тысячи россиян проголосовали досрочно на зарубежных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы.