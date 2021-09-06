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Памфилова назвала число досрочно проголосовавших россиян за рубежом

Иван Юминов

Политика
Памфилова назвала число досрочно проголосовавших россиян за рубежом
Фото: ЦИК РФ

Более 2,4 тысячи россиян проголосовали досрочно на зарубежных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в понедельник, 6 сентября.

— С 3 сентября уже проводится досрочное голосование на участках, которые находятся за пределами РФ, — рассказала руководитель ведомства.

Всего досрочно свои голоса отдали 2437 избирателей в шести странах, приводит слова Памфиловой ТАСС.

16 августа сообщалось, что Центризбирком утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Итоги голосования зависят от работы, которую партии и кандидаты проводят в межвыборный период и во время избирательной кампании, подчеркнула Памфилова. При этом она отметила, что многие фракции придают большое значение месту в бюллетене.

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