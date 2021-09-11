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Ракету «Союз-2.1б» установили на старте Байконура для дальнейшего запуска

Виктория Сикерина

Общество
Ракету «Союз-2.1б» установили на старте Байконура для дальнейшего запуска
Фото: roscosmos.ru / Роскосмос

Ракета «Союз-2.1б» заняла позиции на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур. В настоящий момент ее готовят к запуску. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили на официальном сайте Роскосмоса.

В ведомстве отметили, что пуск ракеты-носителя запланирован на 14 сентября текущего года.

— В субботу, 11 сентября 2021 года, состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb из монтажно-испытательного корпуса площадки № 31, — написали на сайте.

В настоящий момент специалисты выполняют технологические операции по программе первого стартового дня. Например, они производят сборку схем и проводят автономные испытания систем и агрегатов ракеты и разгонного блока.

Также сотрудники Роскосмоса проверяют взаимодействие бортовой аппаратуры и наземной техники.

На официальном сайте ведомства добавили, что работы ведутся в рамках реализации договоров между Главкосмосом, поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem.

В четверг, 9 сентября, космические войска ВКС России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме.

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