Минобороны запустило с космодрома Плесецк «Союз-2.1в» с военным спутником

Фото: Минобороны РФ

Космические войска ВКС России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Об этом рассказали в четверг, 9 сентября, в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Пуск ракеты состоялся в 22:59 по московскому времени. Предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме.

В ведомстве уточнили, что ракету запустили с «космическим аппаратом в интересах Минобороны России».

Позднее ракета-носитель в «установленное время» успешно вывела на расчетную орбиту военный спутник, пишет РИА Новости.

При этом 30 августа в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) космонавты обнаружили трещины в самом старом модуле «Заря». Данные трещины могут увеличиваться, так как ранее были обнаружены сквозные трещины в модуле «Звезда».

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказался о причине появления отверстия в борту МКС. По его словам, правда о возникновении отверстия в стене Международной космической станции (МКС) нанесет ущерб отношениям в космосе.

До этого Рогозин отмечал, что российская сторона не обвиняет астронавта НАСА Серену Ауньон-Чэнселлор в возникновении отверстия. Он также сообщил, что просверлить отверстие на Земле не могли. NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры на МКС. В том числе, возможные имеющиеся психологические и медицинские проблемы, побудившие сделать это.