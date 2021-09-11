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Схему движения транспорта на улицах возле метро «Владыкино» изменят с 13 сентября

Виктория Сикерина

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Схему движения транспорта на улицах возле метро «Владыкино» изменят с 13 сентября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Транспортное движение на некоторых улицах возле станции метро «Владыкино» перекроют или ограничат с 13 сентября по 1 ноября текущего года. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что изменение схемы движения будет связано с проведением на участке инженерных работ.

— С 13 сентября будет перекрыт участок Сигнального проезда и дублера Алтуфьевского шоссе (в сторону центра),— заявили в пресс-службе.

При этом участок Алтуфьевского шоссе (дублер в сторону центра) от Нововладыкинского проезда до Сигнального проезда перекроют для транспортного движения с 13 по 30 сентября.

Также ограничения введут с 15 сентября по 1 ноября на отстояно-разворотной площадке у станции метро «Владыкино».

С 10 сентября по 15 октября ограничат движение по Станционной улице возле станции столичного метрополитена, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на дептранс города.

В субботу, 11 сентября, в пресс-службе ведомства рассказали, что маршрут столичного автобуса № 8 перестанет ходить в городе с 11 сентября.

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