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Новым жильем обеспечат проживающих в доме под Ельцом, где произошел взрыв газа

Виктория Сикерина

Происшествия
Новым жильем обеспечат проживающих в доме под Ельцом, где произошел взрыв газа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жильцам дома в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, в котором в ночь с 10 на 11 сентября произошел взрыв газового оборудования, приобретут новое жилье. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил глава местной администрации Игорь Артамонов.

Он отметил, что дом планируется снести.

— Жильцы получат новое жилье за счет бюджета, — добавил глава администрации.

По его словам, в настоящий момент власти разрабатывают механизм получения новой жилой площади. Пострадавшие на это время смогут разместиться в Ельце и его окрестностях.

При этом семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а родственникам пострадавших — по полмиллиона, цитирует ТАСС слова Игоря Артамонова.

В ночь с 10 на 11 сентября в жилом доме под Ельцом прогремел хлопок. Сообщение об этом поступило в региональные экстренные службы в 00:52 по московскому времени. Причиной произошедшего прокуратура назвала неисправность газовых систем в здании.

В результате происшествия погибли три человека, среди которых один ребенок. Следственный комитет завел уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

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